Napoli, minaccia ex: non vestirti così o ti ammazzo. Arrestato 19enne

Le minacce

"Elimina i contatti maschili dalla rubrica e dai social. Non frequentare le amiche e non vestirti in modo vistoso. Io ti uccido, uccido tuo padre, devi stare con me", sono alcune delle pretese e delle minacce che il 19enne rivolgeva alla ragazza. "A chi va a ballare e incontra la mia ex... sequestratela, vi do 500 euro...", però poi "a chi solo la guarda siate pronti a una pioggia di proiettili", diceva il giovane in un messaggio sui social dopo il rifiuto della ragazza di andare a ballare con lui. Le minacce di morte sono aumentate nel corso del tempo, tanto che la ragazza per 4-5 volte è stata costretta a chiedere aiuto ai carabinieri con l'orologio anti-violenza. Le minacce non riguardavano solo lei, ma tutta la sua famiglia e pure un ex fidanzato con il quale la ragazza non aveva più nulla a che fare da tempo.