Cadavere di una donna trovato in un baule in casa nel Casertano

Cronaca

Il marito ha confessato di aver ucciso la donna, trovata morta in un hotel di Mattarana, e di non aver avuto poi il coraggio di uccidersi. Restano però ancora da chiarire i motivi del progetto di omicidio-suicidio: per il momento l'uomo è in stato di fermo con l'accusa di omicidio e sarà portato al carcere di Massa Carrara. La coppia aveva un'edicola a Bonemerse, paesino in provincia di Cremona