Napoli, 81enne trovato senza vita: è stato accoltellato più volte

E' stato accoltellato diverse volte al volto e al collo un 81enne trovato morto nella sua abitazione nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Questi i dati emersi dai primi rilievi effettuati. L'uomo è stato trovato riverso a terra, faccia in giù, in una pozza di sangue: la scoperta della ferite si è avuta quando, all'arrivo del medico legale, il corpo è stato spostato. I carabinieri sono al lavoro per tentare di individuare chi ha inferto le coltellate.

L'allarme nel primo pomeriggio

La vittima si chiamava Mario Palma, pensionato incensurato, viveva da solo e non aveva figli. Nel suo appartamento di via Mario Gigante, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che hanno poi allertato il pm di turno presso la Procura di Napoli. Il medico legale intervenuto sul luogo, dopo un primo esame esterno del cadavere, ha riscontrato ferite compatibili con un'arma da taglio al volto e al collo. L'allarme era scattato nel primo pomeriggio di oggi, quando alcuni vicini hanno visto macchie di sangue vicino alla porta. Non avendo avuto risposta, è stato avvisato il fratello di Palma che, aprendo la porta, ha trovato l'81enne riverso a terra.