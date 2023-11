Sorrento, no sexy shop vicino a chiese e scuole: "Lesivi sensibilità"

Cinema

Arriva oggi su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) l’atteso sequel di Sotto il sole di Riccione dal titolo Sotto il sole di Amalfi, visto il viaggio dei protagonisti in Costiera Amalfitana. Ecco il cast di attori che vedremo in scena nella pellicola diretta da Martina Pastori. Tornano Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, Davide Calgaro, Isabella Ferrari e Luca Ward insieme a tante curiose new entry. Ecco le foto del cast