Napoli, blitz anticamorra contro clan Di Lauro: arrestato Tony Colombo

Le indagini

Tutto questo nell'ambito di una indagine sulle attività imprenditoriali del clan Di Lauro. Colombo e la moglie furono al centro dell'attenzione anche della magistratura sia per il mini concerto tenuto in piazza Plebiscito senza autorizzazioni per chiedere la mano della futura sposa, sia per lo sfarzoso matrimonio con corteo e banda, nella quale suonarono anche dipendenti pubblici. Le indagini hanno permesso di ricostruire come si fosse riorganizzato il clan, l'arresto di Marco Di Lauro nel 2019. Accanto a traffico di droga, estorsioni e minacce ai familiari di un collaboratore di giustizia, i Di Lauro avevano operato una vera e propria “svolta imprenditoriale”, investendo nelle aste giudiziarie immobiliari, minacciando possibili competitor, in alleanza con i Licciardi e Vinella-Grassi. Sotto sigilli sono finite una palestra, una sala scommesse e alcuni supermercati.