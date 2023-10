Napoli, truffa finto nipote: cinque arresti, sequestrati 11mila euro

Cronaca

Dallo specchietto alla ruota, trucchi dei truffatori e come scoprirli

Dagli incidenti in auto simulati alle rapine in strada: i trucchi più utilizzati per rubare denaro o oggetti preziosi e sventare brutte avventure

Dalle truffe stradali a vere e proprie rapine dentro casa. Sono diversi i trucchi utilizzati dai malviventi per rubare soldi o oggetti preziosi: scopriamo quali son i più diffusi in modo da non incappare in spiacevoli disavventure

Partiamo forse con quella più diffusa e conosciuta, ma che lo stesso miete molte vittime. Parliamo della truffa dello specchietto, che consiste sostanzialmente nel fingere un urto tra due vetture, spesso con l'ausilio di un oggetto che colpisca l'auto del truffato, per simulare uno scontro e la rottura dello specchietto. Per evitare constatazioni amichevoli, assicurazioni o intervento della polizia, spesso il truffato finisce con il pagare una cifra in contanti al ladro