Terremoto ai Campi Flegrei, nuove scosse di magnitudo 2.2 e 2.8

Ennesima scosse di terremoto nei Campi Flegrei, la zona interessata da tempo da uno sciame collegato al fenomeno del bradisismo. La terra ha tremato alle 13.53 con una magnitudo, secondo l'Ingv, di 2.2, nettamente inferiore al terremoto di magnitudo 3.0 di due giorni fa. La scossa è stata comunque avvertita dalla popolazione. Non si segnalano danni. Una nuova scossa di è avvenuta alle 17.35, con una magnitudo di 2.8. Il nuovo terremoto si è verificato a una profondità di tre chilometri, ed è stato nettamente avvertito dalla popolazione, non solo a Pozzuoli e nei comuni vicini ma anche in alcuni quartieri napoletani, da Bagnoli alla zona collinare. Anche in questo non si segnalano danni.