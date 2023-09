Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli

Con 19 voti del Consiglio superiore della magistratura Nicola Gratteri è stato nominato procuratore di Napoli. A favore di Gratteri hanno votato, tra gli altri, il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli e il Procuratore generale della Cassazione Luigi Salvato. Agli altri due candidati, Giuseppe Amato e Rosa Volpe sono andati rispettivamente 5 e 8 voti.

L'esperienza contro la criminalità organizzata

Per la maggioranza che lo ha sostenuto è stata determinante per la prevalenza sugli altri candidati l'ampia esperienza maturata da Gratteri nel contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata, nella sua dimensione nazionale e transnazionale, che con centinaia di rogatorie lo ha portato a instaurare rapporti con procure di tutto il mondo. Un impegno che anche portato alla cattura di circa 140 latitanti alcuni dei quali inseriti nella lista dei 30 più pericolosi. Nel corso del dibattito che ha preceduto il voto non non sono mancate critiche al modo di interpretare il ruolo di procuratore da parte di Gratteri, da parte di chi ha sostenuto gli altri candidati, e al modo in cui intende operare alla procura di Napoli espresso in occasione della sua audizione al Csm.