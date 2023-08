Napoli, lascia figlie al bar ma viene ritrovato ubriaco: denunciato

E' successo nei pressi del molo Beverello dove un uomo ha lasciato le figlie di 10 e 15 anni ai tavolini di un bar, dicendo loro di non muoversi perché si sarebbe recato in un negozio poco distante per un acquisto. Ma è stato rintracciato dai carabinieri intento a passeggiare lungo le banchine del porto. E secondo gli inquirenti era ubriaco

Ha lasciato le figlie di 10 e 15 anni ai tavolini di un bar nei pressi del molo Beverello, a Napoli , dicendo loro di non muoversi perché si sarebbe recato in un negozio poco distante per un acquisto. Ma è stato rintracciato dai carabinieri intento a passeggiare lungo le banchine del porto. E secondo gli inquirenti era ubriaco. Per questo motivo un uomo è stato denunciato per abbandono di minori. E’ successo nella mattinata di ieri nel capoluogo campano, proprio nel molo dove si trovavano in quel momento centinaia di persone in attesa di imbarcarsi per raggiungere le isole del Golfo.

La ricostruzione della vicenda

Nella ricostruzione della vicenda è emerso come la famiglia, proveniente dal Veneto, si fosse recata al bar per acquistare una bibita. Il papà avrebbe chiesto alle figlie di non muoversi dai tavolini del locale mentre lui sarebbe tornato dopo poco, spostandosi per acquistare una maschera da sub. Passano i minuti ma l’uomo non fa ritorno. E la figlia 15enne prova a chiamarlo al cellulare: "Sto arrivando", la risposta dell’uomo. In realtà così non è. Alcune persone presenti iniziano a comprendere la situazione. Si avvicinano alle ragazze e chiedono dove fossero i loro genitori. Qualcuno chiama il 112 e i carabinieri della compagnia Centro si precipitano sul posto. Parlano con le ragazze e chiedono loro una descrizione del padre che riescono a rintracciare poco dopo. L’uomo è intento a passeggiare tra le banchine del porto, a centinaia di metri dalle figlie, ed era, stando agli investigatori ubriaco. I carabinieri rintracciano poi la madre al telefono e, su sua indicazione, affidano le ragazzine ad un conoscente di Napoli. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori.