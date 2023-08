Incendio a Ischia, a fuoco oltre 4 ettari di boschi

Cronaca

Incendio boschivo, cosa fare in caso di emergenza

È possibile informarsi presso il proprio Comune chiedendo il Piano di protezione civile, inoltre per evitare i roghi è utile seguire alcune regole di buon comportamento. Ecco i consigli della campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio”

Con l'estate torna a far preoccupare il fenomeno degli incendi boschivi in tutta Italia. Da nord a sud sono diversi i roghi registrati nelle ultime settimane, ecco i consigli per evitarli e cosa fare in caso di emergenza di “Io non rischio”, la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile

È possibile informarsi presso il proprio Comune chiedendo il Piano di protezione civile per sapere cosa prevede in materia di incendi boschivi, se non è presente è possibile chiedere che venga predisposto