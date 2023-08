Portici, ripreso mentre fa pipì sulle scale del parcheggio: multato

"Poverino”, scrive ironicamente il sindaco in un post, “non avevano messo i cartelli per dire che non si poteva". Un commento riferito anche alle diverse lamentele che ha ricevuto nelle ultime settimane la sua amministrazione per il mancato avviso dell'entrata in funzione delle telecamere su alcuni semafori della cittadina

Scende le scale. Si ferma. Tira giù la zip dei pantaloni e inizia a fare pipì sul pianerottolo. Ignaro di essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza e di finire poi sui social network. La storia arriva da Portici, in provincia di Napoli. "Poverino”, scrive ironicamente il sindaco in un post, “non avevano messo i cartelli per dire che non si poteva". Un commento ironico riferito anche alle diverse lamentele che ha ricevuto nelle ultime settimane la sua amministrazione per il mancato avviso dell'entrata in funzione delle telecamere su alcuni semafori della cittadina. Nel video, datato 7 agosto, si vede l'uomo che urina praticamente di fronte alla telecamera. Identificato proprio grazie alle immagini postate sui social, è stato rintracciato e denunciato per violazione dell'articolo 726 del Codice Penale, "atti contrari alla pubblica decenza", che prevede una sanzione amministrativa tra i 5mila e i 10mila euro.