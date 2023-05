Donne di carta, il Convegno sulle autrici della letteratura italiana

Una due giorni in cui si alterneranno relatori italiani ed europei e che ha come obiettivo la realizzazione di una storia della letteratura delle autrici, che hanno dato un contributo determinante alla costruzione di temi, generi, stili e linguaggi della nostra storia letteraria

Un convegno internazionale dedicato alla scrittura delle donne nella Letteratura italiana. Si terrà a Napoli il 29 e 30 maggio 2023, nell’Aula Ex Cataloghi Lignei dell’Università di Napoli Federico II.

A idearlo e a dirigerlo è la prof.ssa Daniela De Liso, che insegna Letteratura italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici della storica facoltà partenopea.

“Sono entrata in contatto, nel corso degli anni, con studiose e studiosi che, in Italia e nel mondo, si occupano di studi di genere, una definizione che in realtà non amo particolarmente – ha spiegato la prof.ssa De Liso – Ho accarezzato a lungo l’idea di organizzare con loro, a Napoli un Convegno che facesse il punto dei nostri studi e ponesse l’attenzione sulla necessità, io credo non più procrastinabile, di avere una storia della letteratura italiana, che, accanto ai maggiori autori, dia alle maggiori autrici lo spazio che spetta loro”.

La scrittura femminile nella letteratura italiana

Il Convegno Donne di carta è il frutto di un lavoro scientifico di ricerca internazionale e interdisciplinare: nel corso della due giorni i relatori, provenienti da Università italiane ed europee, disegneranno la mappa geo-storica della scrittura femminile nella letteratura italiana, dalle origini a oggi.

Obiettivo è quello di cominciare a costruire una storia della letteratura delle autrici, che affianchi e integri quella degli autori, spesso esclusiva dei manuali.