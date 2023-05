Incidente in A30, si aggrava il bilancio: muore anche un 16enne

La tragedia

In nottata è deceduto in ospedale a Salerno anche il ragazzo di 16 anni che viaggiava in auto con la famiglia, originaria di San Valentino Torio. Si tratta di un giovane residente a Pagani che, inizialmente, era stato trasportato nell'ospedale di Mercato San Severino e, successivamente, trasferito a Salerno. Le sue condizioni erano apparse gravissime sin dall'inizio e, in nottata, la situazione è precipitata.