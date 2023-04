Covid, truffa sui bonus per lo sport: 100 indagati in Campania

Al centro delle indagini della procura di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta una presunta truffa da 400mila euro sui bonus per i collaboratori delle associazioni sportive durante il Covid

