Palinuro, cagnolino cade in mare e viene afferrato da un polpo

E' stato afferrato e portato a fondo da un polpo il corpo di un cucciolo di cane che, dopo essere caduto in acqua, è morto annegato. E' successo a Palinuro, in provincia di Salerno. Il cagnolino stava passeggiando nella zona del molo del paese quando è caduto tra gli scogli. Alcuni passanti sono stati attratti dai guaiti dell'animale ma non sono riusciti a recuperarlo e ciò ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto. Come ha raccontato il capo reparto dei vigili del fuoco di Policastro, contattato da Tgcom24, il cagnolino aveva tentato di risalire dall'acqua ma non era riuscito ad arrampicarsi sugli scogli a causa della loro grandezza e forma. A nulla dunque sono serviti i tentativi di intervento da parte dei vigili del fuoco che, una volta giunti sul posto, hanno trovato il cucciolo già morto. Non gli è stato possibile neanche recuperare il corpo in quanto, durante le operazioni, un polpo ha afferrato il cane e l'ha trascinato in acqua.