Incidente stradale nel Napoletano: due morti e 5 veicoli coinvolti

Due persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto cinque veicoli lungo la strada statale 162/dir "del Centro Direzionale", nel territorio comunale di Sant'Anastasia, nel Napoletano. E' successo all'altezza del km 6,800. Sul posto personale di Anas, del 118 e i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Le vittime sono una ragazza di 30 anni, morta sul colpo, e un ragazzo di 27, deceduto all'Ospedale del mare.

L'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina, in direzione Cercola - Sant'Anastasia. La 30enne era a bordo di una Fiat 500, alla cui guida si trovava una ragazza attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita all'ospedale Monaldi di Napoli. Il 27enne era a bordo di una Citroen C4. Nelle altre tre auto coinvolte c'erano solo gli autisti, ricoverati al Policlinico ma non in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è tuttora da chiarire. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Castello, della stazione di Sant'Anastasia e dei militari del nucleo investigativo sezione rilievi del gruppo di Castello di Cisterna. La circolazione, chiusa al traffico in entrambe le direzioni, è stata ripristinata nella tarda mattinata.