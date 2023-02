Napoli, 40enne muore dopo un pranzo in un ristorante di sushi

Lifestyle

Al primo posto c'è la pizza: il lievitato si posiziona in testa in 44 Paesi. L'indagine è stata condotta utilizzando i dati di Google per stabilire il volume di ricerca mensile medio in ogni Paese per termini comuni associati all'ordinazione di un cibo da asporto. È specificato che non tutti i Paesi hanno fornito abbastanza dati per essere presenti nella classificazione e il report si basa su dati relativi a dicembre 2020