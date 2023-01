Napoli, bimba con mal di pancia muore dopo tre arresti cardiaci

La piccola è stata ricoverata al Santobono nella notte tra domenica e lunedì.“Non aveva patologie pregresse, stava benissimo e non sappiamo cosa sia accaduto”, fa sapere l'avvocato della famiglia

Il calvario della piccola Elena Cella è durato quasi 48 ore. Il cuoricino della bambina di tre anni e mezzo ha smesso di battere martedì intorno alle 13 all'ospedale Santobono di Napoli, dopo due trasferimenti e tre arresti cardiaci. Dopo la denuncia dei genitori, come scrive Il Mattino , è stata aperta un'inchiesta sulla morte della bimba.

Il mal di pancia e i tre arresti cardiaci

La tragedia comincia nella notte tra domenica e lunedì, quando a causa di un forte mal di pancia i genitori portano Elena al pronto soccorso. Dai primi esami si evidenzia uno scompenso dei valori e un picco diabetico. Di qui il trasferimento dall’ospedale Santobono al Vecchio policlinico, dotato di un reparto specializzato in Diabetologia pediatrica. Ma nella mattina di lunedì, dopo un arresto cardiaco Elena viene trasferita nuovamente al Santobono, dove c’è la rianimazione pediatrica. Nel pomeriggio un secondo arresto cardiaco, gestito dai medici, ma le condizioni della bimba precipitano definitivamente martedì mattina, con un terzo arresto cardiaco dal quale non si è ripresa. Ora sarà l'autopsia a stabilire cosa abbia causato il mal di pancia iniziale e le cause della morte.