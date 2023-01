Covid Campania, 1.775 casi: tasso di positività al 16,2 per cento

Il tasso di incidenza con 1.775 nuovi casi di persone contagiate dal Covid in Campania su 10.943 tamponi effettuati (di cui 2.092 molecolari) oggi si attesta al 16,2 per cento, con lieve incremento rispetto a ieri (14,65 per cento). Cresce il numero di deceduti. Sono 14 i casi segnalati nel bollettino di oggi, di 4 nelle ultime 48 ore. Ieri erano 11. Scende di un'unità l'occupazione dei posti letto occupati in terapia intensiva: oggi sono 18. Lieve incremento dei posti di area medica occupati che passano da 357 a 360, a fronte di una disponibilità di 3.160 posti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI).