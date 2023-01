Napoli, abusi su studentessa minorenne: divieto di dimora per docente

Secondo l'accusa, avrebbe avuto abusato di un'allieva minorenne dell'istituto nel quale insegnava musica. Per questo motivo un docente di scuola superiore di Torre Annunziata (in provincia di Napoli) è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di dimora in provincia di Napoli, emesso dal gip del tribunale oplontino su richiesta dello locale procura. Ad eseguirlo sono stati gli agenti del commissariato di polizia torrese.

Il provvedimento

L'uomo, a quanto fa sapere la procura, oltre a dover restare lontano dal territorio della città metropolitana di Napoli, è stato raggiunto anche dal divieto di avvicinarsi al domicilio ed agli altri luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa, oltre ad essere obbligato a mantenere una distanza di almeno 300 metri dalla stessa nel caso di incontro occasionale. Per l'indagato l'accusa è di atti sessuali con minorenne.

La vicenda

Da ciò che avrebbero appurato gli inquirenti, l'uomo, docente in un istituto scolastico del comprensorio, "abusando - come sottolineano dalla Procura - del rapporto di fiducia instaurato con un'allieva minore dei 18 anni di età, avrebbe compiuto con la stessa, nel periodo dal febbraio al maggio 2022, atti sessuali", circostanza "di cui venivano a conoscenza la madre della ragazza e i dirigenti scolastici, che denunciavano i fatti al locale commissariato di polizia".