Napoli, schiaffeggia poliziotta per una multa: arrestato e condannato

Ha minacciato e poi schiaffeggiato un’agente della polizia municipale che l'aveva multato per divieto di sosta: è successo nel quartiere Vomero a Napoli dove un 67enne è stato prima arrestato e poi condannato dal giudice al termine di un processo celebrato con il rito direttissimo.

La vicenda

L'uomo aveva parcheggiato la sua auto, in divieto di sosta, nelle strade adiacenti al mercatino natalizio di piazza degli Artisti, dove stava vendendo la sua merce. Anche altri commercianti del mercatino sanzionati hanno protestato per le multe comminate ma il 67enne non si è limitato alle sole parole: dopo avere offeso la rappresentante delle forze dell'ordine "colpevole" di averlo sanzionato ha anche sferrato uno schiaffo. Inevitabile l'arresto in flagranza e poi la condanna a tre mesi di reclusione, frutto di un patteggiamento della pena.

De Iesu: “Atto intollerabile”

"La vile aggressione subita da una donna della nostra Polizia Municipale in Piazza degli Artisti è un atto intollerabile che va assolutamente stigmatizzato", ha commentato l'assessore alla Legalità ed ex questore di Napoli Antonio De Iesu. "Esprimo un sincero sentimento di vicinanza alla nostra agente - ha aggiunto De Iesu - impegnata insieme a tanti altri, tra mille difficoltà legate alla carenza di organico, nel difficile compito di garantire sostenibili condizioni di sicurezza urbana sul nostro territorio. A tutti loro va il mio affettuoso apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente al servizio e a tutela della cittadinanza".