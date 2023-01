Lioni, incendio in una palazzina: tre persone in salvo

Sono riusciti a mettersi in salvo prima che fiamme e fumo dell'incendio sviluppatosi poco dopo le sei di stamattina nel garage invadessero del tutto l'abitazione. La brutta avventura ha riguardato una famiglia di tre persone, due coniugi anziani e il loro figlio, che vivono in contrada Procida Vecchia a Lioni, in provincia di Avellino.

La ricostruzione dei fatti

Le fiamme hanno distrutto un'auto e un trattore che si trovavano all'interno del garage a poco distanza dalla palazzina di tre piani dove abita la famiglia. Le fiamme sono state ulteriormente alimentate dalla catasta di legna e altro materiale infiammabile custoditi all'interno. Sono intervenuti i vigili del fuoco. L'anziano e il figlio sono riusciti a mettersi in salvo guadagnando l'uscita mentre la madre, 80 anni, si è rifugiata all'ultimo piano dell'abitazione per sfuggire al fumo che ormai aveva invaso gli ambienti. L'anziana ha trovato scampo salendo su una finestra da dove è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco che hanno utilizzato una scala per portarla a terra. Sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha visitato le persone coinvolte che non hanno avuto bisogno di far ricorso alle cure ospedaliere. L'incendio è stato domato in alcune ore e la struttura è stata messa in sicurezza dai Caschi Rossi.