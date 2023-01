Videomessaggio di auguri con pistola, denunciato 22enne nel Napoletano

Il giovane è considerato il responsabile di un video, divenuto virale sui social, in cui si vede un uomo esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco con un revolver

I carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, hanno denunciato per procurato allarme un 22enne incensurato del posto.

Il video incriminato

Il giovane è considerato il responsabile di un video, divenuto virale sui social, in cui si vede un uomo esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco con un revolver accompagnando il tutto con un messaggio, pubblicato come storia sul proprio profilo social, che recita: "Auguri felici... a chi non tradisce gli amici buon anno". I militari, impegnati nel web patrolling, hanno acquisito il video social del giovane stabiese e perquisito la sua abitazione. E' stata rinvenuta e sequestrata una pistola a salve marca Bruni modello Magnum calibro 380 con tappo rosso, arma verosimilmente utilizzata durante il video.