Terremoto a Napoli, scosse ai Campi Flegrei. Sisma anche nel Casertano

Terremoto a Napoli dove si sono registrate due scosse di terremoto nel giro di un minuto nella zona dei Campi Flegrei. Le scosse si sono verificate alle 14.54 e alle 14.55. Lo riporta Fanpage. Dopo due ore un altro terremoto si è verificato nel Casertano, con una magnitudo stimata dall'Ingv a 3.5. Il sisma si è verificato a San Pietro Infine.

Terremoto a Napoli

A Napoli la prima scossa si è verificata a 1,8 chilometri di profondità ed è stata di magnitudo 2.1 della scala Richter. La seconda invece a una profondità di 1,4 chilometri con magnitudo 0.4, I due terremoti sono stati distintamente avvertiti dai cittadini che hanno sentito anche dei forti boati.

La scossa nel Casertano

Il terremoto avvenuto nel Casertano è avvenuto in un territorio al confine con Lazio e Molise. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia spiega che il sisma è avvenuto poco prima delle 17 a una profondità di 20 chilometri ed è stato rilevato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni. Dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta fanno sapere che alla sala operativa stanno arrivando chiamate di cittadini preoccupati che chiedono informazioni sul terremoto, ma non si segnalano particolari situazioni di allarme riferite a persone o cose.