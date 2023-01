I carabinieri hanno trovato la donna sofferente per le percosse e le lesioni subite mentre il figlio era in uno stato di alterazione psicofisica

Un uomo di 37 anni è stato denunciato a Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta, con l'accusa di aver picchiato e minacciato con un coltello la madre che si era rifiutata di dargli 100 euro. Dovrà rispondere di lesioni e tentata estorsione.

L'intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, su segnalazione della madre. I militari hanno trovato la donna sofferente per le percosse e le lesioni subite mentre il figlio era in stato di alterazione psicofisica. È emerso che il 37enne aveva usato per colpire la madre anche un coltello a serramanico, che è stato sequestrato.