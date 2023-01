Telese Terme, forza posto di blocco: catturato dalla polizia

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Telese Terme, in provincia di Benevento, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per possesso di strumenti atti allo scasso. Il 36enne poco prima non si era fermato a un posto di blocco ed era scappato prima in auto e poi a piedi.

L'inseguimento

L'episodio è avvenuto lungo la Fondovalle Isclero quando gli agenti del commissariato di Telese Terme hanno intimato l'alt ad un'auto con a bordo tre persone di nazionalità albanese. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato, innescando un inseguimento che si è concluso dopo alcuni chilometri in una piazzola di sosta. Poi gli occupanti dell'auto sono scesi e hanno cercato di fuggire. Uno di loro, tallonato da un poliziotto, è caduto in un rovo ed è stato bloccato nonostante abbia reagito con calci e pugni mentre gli altri hanno fatto perdere le loro tracce, abbandonando un giubbotto nel quale erano custoditi un walkie talkie professionale e un cacciavite.