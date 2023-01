Covid Campania, bollettino: 2.705 positivi su 14.389 test esaminati

Sono 2.705 i positivi al Covid in Campania sui 14.389 test effettuati per un tasso di contagio pari al 18,8%, in aumento rispetto al dato di ieri che si fermava al 15,45%. Sei in totale le persone decedute, di cui una nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza ma registrate solo ieri. Diciannove le persone in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), 370 le degenze ordinarie (+4). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI)