I poliziotti in un locale nella disponibilità dell'uomo hanno rinvenuto una sfera in plastica con all'interno cocaina

Un 44enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dagli agenti del Commissariato di Acerra (Napoli). I poliziotti in un locale nella disponibilità dell'uomo hanno rinvenuto una sfera in plastica con all'interno 36 involucri con circa 6 grammi di cocaina ed un altro involucro contenente 9 grammi della stessa sostanza.