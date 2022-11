Maltrattamenti su minori, arrestata una suora ad Ischia

Una suora è stata arrestata, mentre la madre superiora e due consorelle sono state sottoposte al divieto di dimora in Campania, dai carabinieri della compagnia di Ischia e della sezione "Fasce deboli" della Procura di Napoli. E' successo ieri sera. Al centro delle indagini l'Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza, a Casamicciola Terme, molto conosciuto sull'isola, che ospita minori in attesa di affidamento, adozione o in affido a seguito di provvedimenti giudiziari nonché minori ospiti esterni dietro pagamento.

Il video

Le indagini sono scattate lo scorso luglio dopo una segnalazione accompagnata da un filmato - girato da una ragazza minorenne ospite della struttura - in cui si vedeva una suora cha schiaffeggiava e tirava più volte con forza i capelli a un bambino di 4 anni, alla presenza di altri bambini; stando al video la suora colpiva con uno schiaffo anche il fratello di 8 anni intervenuto per difendere il più piccolo, facendogli uscire sangue dal naso. La religiosa ripresa nel video, 55 anni, è la destinataria della misura cautelare del carcere.

Le indagini

I carabinieri hanno portato avanti le indagini per quattro mesi ascoltando i bambini in modalità protetta ed arrivando ad identificare quali autrici dei reati la madre superiora e le tre consorelle in servizio presso l'istituto ed a ricostruire ulteriori episodi di violenza quali tirate di capelli, schiaffi alla nuca, calci; le suore poi privavano i bambini dei telefoni cellulari per impedire loro di fare foto e video. Contestate le aggravanti di abusare della condizione di inferiorità fisica e psichica determinata dall'età delle vittime nonché di commettere i reati all'interno di un istituto di educazione e formazione.