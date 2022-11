Napoli: sorvegliato speciale ferito da un colpo di pistola alla gamba

Nella serata di ieri, a Napoli, i carabinieri sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrini per una persona colpita al polpaccio destro da un colpo di pistola. Si tratta di un 50enne, sorvegliato speciale nel quartiere Chiaia, colpito in via Arco Mirelli da sconosciuti che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero tentato di strappargli la collana. Alla reazione dell'uomo, gli aggressori avrebbero ferito il 50enne sparandogli alla gamba.