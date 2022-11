Sull'incendio, avvenuto ieri sera in via Primicerio, sono in corso indagini da parte dei carabinieri

Non si esclude la matrice dolosa nell'ambito delle indagini sul rogo che ha danneggiato la Range Rover di un imprenditore a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Sull'incendio, avvenuto ieri sera in via Primicerio, sono in corso indagini da parte dei carabinieri.