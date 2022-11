Avellino: sequestro area di 20mila metri quadrati adibita a discarica

Il titolare di un oleificio del posto è stato denunciato all'autorità giudiziaria per gestione dei rifiuti non autorizzata insieme al trasportatore dei rifiuti

Una vera e propria discarica abusiva in Ariano Irpino, provincia di Avellino, quella sequestrata dalla guardia di finanza, un'area di 20mila metri quadrati ricoperta dagli scarti provenienti dalla lavorazione delle olive di un frantoio.

Il sequestro

I liquami provenienti dalle acque di vegetazione e sanse venivano sversati da settimane senza soluzione di continuità da un oleificio del posto, con gravi pregiudizi per le falde acquifere sottostanti. Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria per gestione dei rifiuti non autorizzata insieme al trasportatore dei rifiuti, anch'egli di Ariano Irpino, fermato mentre si apprestava a scaricare nell'area altro materiale. Il sequestro si è reso necessario per attivare la bonifica dell'area da parte degli enti competenti.