Era nei pressi di viale Margherita, a Mondragone, provincia di Caserta, quando ha sferrato uno schiaffo alla sua compagna senza accorgersi della presenza della polizia locale sul posto impegnata in un servizio anticrimine. Per questo motivo un uomo del posto è stato successivamente fermato e denunciato per lesioni e violenza privata aggravata dai futili motivi.