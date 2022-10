Finisce con l'auto in una scarpata, grave una 55enne

L'incidente è avvenuto a Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento. Ancora ignote le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo alla donna

Una donna di 55 anni è rimasta gravemente ferita dopo che, alla guida della sua utilitaria, è finita in una scarpata precipitando per dieci metri. L'incidente è avvenuto a Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento. Ancora ignote le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo alla 55enne, che è stata ricoverata in ospedale in codice rosso.