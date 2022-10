Ruba una moto ed è senza patente, arrestato a Napoli

In via Pellegrini, a Napoli, gli agenti hanno notato un uomo che stava armeggiando sul manubrio di un motociclo in sosta. Poco dopo, l'uomo è salito sul veicolo allontanandosi in direzione di via Toledo

Un 43enne è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per guida senza patente, avendo ripetuto la violazione nel biennio, dagli agenti del Commissariato Montecalvario.

La vicenda

In via Pellegrini, a Napoli, gli agenti hanno notato un uomo che stava armeggiando sul manubrio di un motociclo in sosta. Poco dopo, l'uomo è salito sul veicolo allontanandosi in direzione di via Toledo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in piazza Sette Settembre accertando che il mezzo presentava dei danni al bloccasterzo e al nottolino di accensione.