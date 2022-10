Sant’Antonio Abate, furto di corrente elettrica: arrestato medico

In manette un 69enne. I carabinieri hanno scoperto che era stata trafugata l’energia elettrica grazie a un allaccio abusivo diretto al cavo della fornitura pubblica. Il furto durava da cinque anni per un valore di quasi 18mila euro

A Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato, con l'accusa di furto di corrente elettrica, un 69enne del posto, medico di base. Un valore di quasi 18mila euro per un furto che durava da circa 5 anni. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

L’operazione dei carabinieri

I militari dell'Arma, insieme al personale dell'Enel, hanno controllato l'abitazione e lo studio medico dell'uomo. Durante le operazioni è emerso - secondo i carabinieri - che era stata trafugata energia elettrica grazie a un allaccio abusivo diretto al cavo della fornitura pubblica.