Truffa nel Napoletano, raggirano 84enne: tre denunce

Tre persone sono state denunciate nel Napoletano con l'accusa di aver truffato, per mille euro, una donna di 84 anni

La truffa e le indagini

La telefonata ai carabinieri è arrivata quando sembrava ormai troppo tardi. La donna ha ricevuto una chiamata da un finto nipote che le chiedeva di accettare un pacco che le sarebbe stato consegnato poco dopo. E in più la cortesia di anticipare 1000 euro per quell'oggetto acquistato online. Soldi che ovviamente le avrebbe restituito in breve tempo. La truffa riesce e l'anziana si rende conto di tutto quando il finto corriere era già lontano con il denaro. I carabinieri della stazione di Cicciano hanno raccolto la denuncia e sono iniziate le indagini con l'analisi delle telecamere installate attorno all'abitazione. I militari hanno individuato due persone, fedeli alla descrizione fatta dalla vittima, una delle quali sarebbe il falso corriere, mentre l'altra lo aspettava in strada con lo scooter acceso. I militari hanno ripercorso la loro strada a ritroso e, in sinergia con altri comandi stazione del territorio, identificato i due. Che sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso anche con una terza persona, il proprietario dello scooter.