Smontavano auto rubate, traditi dal gps: due arresti nel Napoletano

Traditi dal segnale gps di una Jeep Compass, che segnalava l'auto in via Archi Augustei a Sant'Anastasia, provincia di Napoli, due uomini di 34 e 47 anni sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi in un capannone a smontare pezzi dell'auto rubata.



L'arresto

Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato parti di carrozzeria di svariati veicoli e tanti attrezzi. Una piccola officina dove le auto rubate venivano cannibalizzate per la vendita dei pezzi di ricambio. I due uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono quindi stati accusati di riciclaggio e sottoposti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.