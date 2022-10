Picchia la moglie procurandole fratture multiple, fermato a Pozzuoli

Un 44enne di Pozzuoli è stato fermato dai carabinieri per aver picchiato selvaggiamente la moglie procurandole fratture multiple. L'accusa è di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo dopo l'aggressione era fuggito ma i carabinieri lo hanno rintracciato in tarda serata a Quarto e fermato. Il 44enne è in carcere mentre la donna ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.

La vicenda

E' successo ieri pomeriggio quando i carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti nell'ospedale Cto di Napoli. Poco prima una 47enne era stata ricoverata per fratture multiple alle braccia e per varie contusioni su tutto il corpo. A quanto emerso la donna era stata aggredita davanti al figlio minorenne dal marito, così come accaduto in altri "innumerevoli episodi di maltrattamenti e vessazioni" mai denunciati, avvenuti negli ultimi 10 anni.