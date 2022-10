Napoli, manifestazione per la pace oggi in piazza Plebiscito

Tanti cartelli, messaggi di pace, di speranza, quelli che circa 25mila studenti provenienti da tutta Campania hanno lanciato da una colorata piazza Plebiscito, dove i giovani sono giunti anche con i bus pagati dalla regione.

"Mediterraneo significa apertura ai popoli"

"Da Napoli - spiega il governatore De Luca - ci sono due messaggi che si intrecciano. Il Mediterraneo significa multilateralismo e multiculturalismo e apertura ai popoli, alle culture e alle religioni. Poi ci sono i giovani, che vogliono dire 'futuro'. Guardate quanti sono in questa piazza, che è per loro. Dobbiamo arrivare al cessate il fuoco e dobbiamo svegliare l'Italia, l'Europa dal sonno della ragione. Mentre parliamo ci sono migliaia di giovani che muoiono in Ucraina, mutilati, deportati. Blocchiamo la guerra e inseriamo nelle Nazioni Unite una conferenza di pace insieme alla Cina, che può esercitare una pressione decisiva sulla Russia e riapriamo il dialogo".

"L'Italia impari da questa città"



Il governatore della Puglia Michele Emiliano, presente anche lui nella piazza, sottolinea come "questa è una manifestazione di popolo, i napoletani intuiscono il pericolo e comprendono il metodo per contrastarlo. Mi auguro che l'Italia sappia imparare da questa città". In piazza, insieme a tanti sindaci portati da Anci, anche il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi. "Da qui - dice - arriva un messaggio chiaro. Nessuna ambiguità sul nostro sostegno all'Ucraina e per salvaguardare i diritti del popolo ucraino, ma dall'altro lato c'è la necessità di avviare un discorso che porti alla pace e consenta di superare questo momento così difficile per l'Europa e per il mondo intero". Non è mancato, anche tra i giovani, chi ha contestato. "Ci sembra particolarmente ipocrita - hanno detto gli studenti dei collettivi di alcune scuole napoletane - la postura del governatore e del Partito Democratico in generale: da febbraio ad oggi non hanno fatto altro che parlare di armi come mai adesso questi signori scalpitano parlando di pace?". Sul versante politico, invece, critiche arrivano dall'opposizione di centrodestra a De Luca: "solo uno spreco di risorse pubbliche, una giornata inutile", dicono.