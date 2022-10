Rubano un'auto, tre arresti a Napoli

In manette sono finiti tre giovani, uno di 20 anni e due di 18. I fatti risalgono a due notti fa

Tre giovani - uno di 20 anni e due di 18 - sono stati arrestati per furto aggravato di un'auto e due di essi anche per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a due notti fa, quando gli agenti hanno visto in viale dei Colli Aminei un uomo alla guida di un'auto che ne stava spingendo un'altra a motore spento occupata da altre due persone.

La ricostruzione dei fatti

Il conducente della prima vettura, alla loro vista, ha accelerato la marcia per darsi alla fuga, mentre l'altra è andata ad impattare contro un'aiuola spartitraffico. Gli occupanti hanno tentato di darsi alla fuga a piedi ma i poliziotti, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, li hanno bloccati.