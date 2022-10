Villa Literno, fucilata dopo lite per futili motivi: un arresto

A casa gli sono stati sequestrati una balestra, tre fucili, 187 cartucce calibro 12 e 14 dardi per balestra

Ha risolto un diverbio nato da futili motivi esplodendo un colpo di fucile verso l'altro litigante, ferendolo a una spalla. È accaduto a Villa Literno, in provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato un 52enne per tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi da sparo.

Il sequestro

A casa gli sono stati sequestrati una balestra, tre fucili, 187 cartucce calibro 12 e 14 dardi per balestra. I militari sono intervenuti in via Sossio a Villa Literno, insieme ad i carabinieri della locale stazione, dove era stata segnalata una lite violenta. È emerso che il 52enne aveva imbracciato un fucile di sua proprietà e fatto fuoco verso un'altra persona con cui stava litigando. La vittima si è recata autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale Pineta Grande a Castel Volturno dove è stata curata e dimesso con prognosi di sette giorni.