Nola, busta con proiettile alla consigliera regionale Carmela Rescigno

Una busta contenente un proiettile è stata recapitata ieri mattina alla consigliera regionale della Lega Carmela Rescigno. La busta le è stata consegnata a casa, a Camposano (Napoli), Comune del Nolano dove Rescigno è anche consigliere comunale. Accompagnata dal suo legale, ha presentato denuncia ai carabinieri della Compagnia di Nola. La busta, a quanto sui apprende, è stata messa nella cassetta della posta. Da anni Rescigno, in qualità di consigliera comunale, si batte contro il fenomeno dell'abusivismo edilizio.

I messaggi di solidarietà

"Massima solidarietà alla consigliera Carmela Rescigno, vittima di una chiara intimidazione. È inquietante la coincidenza della busta con proiettile all'indomani della sua designazione dal Partito alla guida della Commissione Anticamorra della Regione Campania. Il nostro impegno per la legalità e la lotta alle ingiustizie sociali non sarà mai scalfito da nessuna azione o minaccia. Saremo al suo fianco. Confidiamo negli investigatori e auspichiamo che vengano prese tutte le precauzioni del caso e che i responsabili vengano immediatamente individuati e puniti". Così una nota il segretario regionale, Valentino Grant, e il capogruppo in Regione Campania, Severino Nappi, a nome dell'intera Lega Campania.

"Vicinanza e piena solidarietà all'amica Carmela Rescigno, il cui impegno ho potuto apprezzare negli ultimi mesi in Consiglio regionale. Sono certo che quanto accaduto non fermerà la sua passione e la sua attività al servizio della nostra terra", è stata espressa dal deputato della Lega Gianpiero Zinzi.