Tenta rapina e spara contro poliziotto, arrestato 42enne a Napoli

Un 42enne è stato arrestato dalla polizia a Napoli con le accuse di tentato omicidio aggravato, tentata rapina pluriaggravata, resistenza aggravata, porto abusivo di arma da fuoco ed evasione. L'uomo è stato portato in carcere lunedì 24 ottobre.

La rapina

Il fatto risale allo scorso 22 agosto. In via Peppino De Filippo il 42enne, a bordo di uno scooter, tentò di mettere a segno una rapina ai danni di un giovane passante. Un agente non in servizio sventò il colpo e immediatamente l'uomo iniziò la sua fuga. In via Aquileia, il rapinatore fu raggiunto dall'agente e, per assicurarsi la fuga, gli esplose contro due colpi d'arma da fuoco, senza ferirlo.

Le indagini

L'attività investigativa ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, peraltro riconosciuto dalla vittima della tentata rapina. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altro procedimento, è stato rintracciato presso il proprio domicilio.