Napoli, restaurata la facciata della chiesa Santa Luciella ai Librai

Il recupero e il restauro

Santa Luciella, rimasta abbandonata per più di 30 anni, oggi è gestita dall'Associazione Respiriamo Arte (che rientra tra le Associazioni riunite nella "Rete del Pio Monte della Misericordia") fondata da un gruppo di giovani laureati partenopei, specializzati in campo artistico e letterario, che hanno dato vita al recupero e alla valorizzazione sia da un punto di vista di sviluppo turistico, sia d'inclusione sociale. Migliaia di visitatori vengono attirati dall'antica chiesa e dal suo ipogeo dove oggi tra teschi, ex voto d'argento per grazia ricevuta e bigliettini con preghiere di intercessione per la 'Santa degli occhi' c'è anche un piccolo pupazzo di Spiderman. "Per noi è un segno dei tempi. Un moderno ex voto lasciato un bambino - ha spiegato una delle animatrici dell'Associazione Respiriamo Arte - per chiedere forse a Santa Luciella di esaudire una sua preghiera".