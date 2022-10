Napoli, in fiamme scooter ai Quartieri Spagnoli: indagini

La scorsa notte, intorno all'1.40, i carabinieri delle squadre di intervento operativo sono intervenuti in piazzetta Marinelli, ai Quartieri Spagnoli, per l'incendio di uno scooter Aprilia Scarabeo utilizzato da un 45enne del posto. Le fiamme, poi domate dai vigili del fuoco, hanno lievemente danneggiato anche un'auto parcheggiata poco distante. Indagini in corso per chiarire la dinamica.