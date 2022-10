Covid Campania, il bollettino: 2.993 casi su 19.063 tamponi

Cronaca

Bollettino Covid, è dibattito: mantenerlo o eliminarlo?

Diverse voci nel mondo della Sanità - dall'infettivologo Francesco Vaia all'epidemiologo Luigi Lopalco - ritengono che sia arrivato il momento di cambiare la comunicazione sull'andamento della pandemia, specialmente in relazione al numero di decessi giornalieri. Non è d'accordo il professor Massimo Galli: 'Giusto dare informazione di ciò che si registra'

Appuntamento fisso dall'inizio della pandemia, il bollettino giornaliero con i numeri dei nuovi casi di coronavirus rilevati in Italia – e relativi decessi – è adesso al centro del dibattito tra epidemiologici ed esperti: c’è chi pensa che, mutato il quadro sanitario, mantenerlo non serva più. O almeno non su base quotidiana. Per altri il bollettino è invece uno strumento ancora utile, ma dovrebbe essere modificato, non conteggiando più ad esempio le morti legate all’infezione da Covid-19

Il direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, è tra chi chiede di rivederne l’impostazione. "Basta col bollettino dei morti di Covid", ha detto in un’intervista a Libero. Per Vaia, al momento “non vi sono assolutamente elementi di allarme” che giustifichino la conta quotidiana dei decessi, “con buona pace di chi continua a terrorizzare e a profetizzare sciagure, facendo un danno incalcolabile al Paese, soprattutto ai più giovani"