Napoli, 15enne accoltellato in una scuola nel quartiere Miano

Un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato in una scuola a Napoli nel quartiere Miano. A quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

L'accoltellamento

Il 15enne, secondo le prime ricostruzioni della polizia, è stato colpito al torace e al braccio e in seguito è stato trasferito nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Napoli. La Tac a cui è stato sottoposto non ha evidenziato lesioni a organi vitali. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia. Al vaglio l'ipotesi che possa essere stato un suo coetaneo.