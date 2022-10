Incendio ad Acerra, a fuoco due escavatori: indagano i carabinieri

Ad Acerra questa notte i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Muro di Piombo per un incendio nei pressi del cimitero. Poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, due mini escavatori hanno preso fuoco. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e hanno distrutto i mezzi. Indagini in corso da parte dei carabinieri.