Benevento, droga: sei arresti per spaccio

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è l'ipotesi di reato per la quale il gip del Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari per sei persone, tutte residenti in provincia di Benevento.

Il provvedimento

Il provvedimento restrittivo è stato richiesto al termine delle indagini: è emersa una serie di episodi di cessione di eroina, cocaina, crack, hashish e marijuana, con prezzi tra 10 e 80 euro.